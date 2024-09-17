Невролог Мирошник: магнитные бури могут спровоцировать бессонницу и депрессию

Невролог Елена Мирошник перечислила последствия воздействия магнитных бурь на человека. Среди них — головные боли и изменение артериального давления, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, возмущения магнитного поля способны воздействовать на уровень гормонов мелатонина, регулирующего сон, и серотонина, отвечающего за настроение. Результатом могут стать бессонница, депрессия, раздражительность, пояснила медик.

Кроме того, Мирошник отметила, что некоторые отмечают общее ухудшение самочувствия. Речь идет об усталости, боли в суставах и мышцах.