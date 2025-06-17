Невролог Милюхина сообщила о влиянии эволюции на болезнь Альцгеймера

Деменция по-прежнему представляет серьезную угрозу, особенно для пожилых людей. Однако природа начала помогать человечеству справляться с рисками, связанными со старением мозга. Об этом рассказала невролог Ирина Милюхина в беседе с сайтом KP.RU .

«Эволюция человека продолжается. Исследования показали, например, что сейчас у мужчин меньше, чем в начале 20 века, мутаций, связанных к аддикцией (формированием зависимости — прим. ред.) к курению», — сообщила врач.

По ее словам, у женщин стали реже выявлять мутации гена Apo-E, повышающие вероятность развития болезни Альцгеймера. В организме уже происходят изменения, которые защищают от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Но эволюционные процессы идут медленно, поэтому важно заботиться о здоровье мозга в повседневной жизни, заявила медик.