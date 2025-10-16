Невролог Милюхина рассказала о негативном влиянии сладкого на сон и память

Невролог, руководитель Научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН Ирина Милюхина рассказала в беседе с сайтом KP.RU о последствиях злоупотребления сладостями.

По словам врача, такое пристрастие способно привести к ухудшению качества сна и нарушению работы памяти.

«От сладостей страдает глубина сна. Сокращаются фазы, когда происходит консолидация памяти», — пояснила медик.

Специалист также добавила, что, помимо сахара, мозгу вредят алкоголь и красное мясо. Для сохранения здоровья нервной системы рекомендуется употреблять шашлык или стейки не чаще двух раз в неделю.