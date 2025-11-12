Невролог Мхитарян отметила, что регулярная умственная нагрузка поможет пожилым людям поддерживать мозг в тонусе

Заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, невролог Элен Мхитарян поделилась с KP.RU советами по тренировке памяти, актуальными для людей всех возрастов.

По словам эксперта, регулярная умственная активность особенно важна для старшего поколения.

«Людям в старшем возрасте особенно важно заниматься. И чем больше уделять этому времени, тем лучше будет память», — отметила врач.

Элен Мхитарян назвала три основных способа тренировки мозга. Среди них — решение кроссвордов и головоломок с постепенным усложнением заданий, интеллектуальные занятия по интересам, например музыка, изучение языков или шахматы, а также решение математических и логических задач.

Специалист подчеркнула, что если при регулярной разгадке кроссвордов человек замечает, что не может отвечать на одни и те же вопросы, это может быть поводом для обращения к врачу.