Невролог Медведева отметила, что для бодрости и стабильной психики важно принимать витамин D весной

Врач-невролог Мария Медведева в беседе с «Газетой.Ru» поделилась рекомендациями по укреплению нервной системы в весенний период. Она отметила, что для бодрости и стабильной психики важно принимать витамин D.

«Весной организм истощен: не хватает солнца и витаминов. Укрепить нервную систему поможет прием витамина D. Это основа. Зимой и весной он нужен практически всем для бодрости и стабильной психики», — сказала врач.

Кроме витамина D, она рекомендует принимать магний и витамины группы В. Это классическая комбинация для снятия напряжения и восстановления нервной системы. Также полезны адаптогены, такие как женьшень, элеутерококк, ашваганда и родиола розовая, однако они подходят не всем и это следует учитывать.

Не менее важен для здоровья нервной системы режим света.

«Утром нужен яркий свет, чтобы проснуться. Вечером — темнота и никаких гаджетов за час до сна — синий свет телефона или компьютера мешает выработке гормона сна», — подчеркнула Медведева.