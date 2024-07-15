Невролог Мартьянова рассказала, что жаркая погода негативно влияет на память и концентрацию внимания

Врач-невролог клинико-диагностического центра НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Ольга Мартьянова в беседе с изданием kp.ru рассказала, что происходит с мозгом и центральной нервной системой в жаркую погоду.

Медик сослалась на исследования, которые подтверждают, что жаркая погода негативно влияет на память, концентрацию внимания и скорость принятия решений.

«В рамках реакции на стрессовую ситуацию наш мозг запускает защитные механизмы. В том числе, стремится сберечь ресурсы и снизить их расходование», — добавила она.

Именно этим можно объяснить чрезмерную вялость, апатию, сонливость и лень. Кроме того, во время жары в наш мозг поступает меньше кислорода и питательных веществ: все это неблагоприятно влияет на работу «центра управления» нашим организмом, пояснила Мартьянова.