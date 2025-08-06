Невролог Мартьянова посоветовала не пить успокоительные в жару без показаний

В жару даже спокойные люди могут ощущать усталость, раздражительность и тревожность. Многие задумываются о том, чтобы принять успокоительное или, наоборот, бодрящее средство. Невролог Ольга Мартьянова посоветовала не употреблять соответствующие лекарства без показаний, сообщил сайт KP.RU .

По словам врача, при высокой температуре изменяется продолжительность и качество сна. Это приводит к повышению уровня гормонов стресса — кортизола и адреналина, что вызывает раздражительность, агрессию и тревожность.

«Я бы не рекомендовала прием препаратов. Если у человека нет психических, неврологических заболеваний, то его состояние нормализуется без дополнительных средств — как только исчезнет фактор, провоцирующий недомогание», — отметила медик.

Как пояснила специалист, если жара вызвала обострение уже существующего заболевания, например невроза или панических атак, самолечением заниматься нельзя. В этом случае необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.