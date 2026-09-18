Невролог Маркитан посоветовал делать перерывы при сидячей работе и менять положение тела

Невролог-остеопат Антон Маркитан предупредил, что боль в шее и спине могут провоцировать привычки смотреть в телефон вниз, долго сидеть без движения и носить тяжелую сумку на одном плече, сообщает «Лента.ру» .

Маркитан объяснил, что наклоненная к смартфону голова увеличивает нагрузку на шейный отдел и вызывает перенапряжение мышц. Длительное пребывание в одной позе также создает неравномерный мышечный тонус и может привести к боли.

Тяжелая сумка с ноутбуком на одном плече распределяет вес асимметрично. Врач рекомендовал выбирать рюкзак для ежедневного ношения, менять плечо и не брать с собой лишние вещи.

Специалист также посоветовал не сидеть весь день, закинув ногу на ногу: эта поза влияет на положение таза и спины. Возможные проблемы могут проявляться в разной высоте плеч, наклоне головы, изменении симметрии талии или ощущении зажатости одной стороны тела при разминке.

При сидячей работе Маркитан рекомендовал регулярно вставать, ходить и делать легкую разминку. Регулярная физическая активность и растяжка помогают сохранить подвижность и снизить мышечное напряжение, пишут «Известия».