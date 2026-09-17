Невролог Маматов связал осеннюю сонливость с вынужденным снижением двигательной активности

С наступлением осенних холодов многие жители начинают замечать за собой постоянную тягу ко сну. В интервью изданию «Газета.Ru» врач-невролог и специалист по восстановительной медицине Алексей Маматов, возглавляющий Академию системного здоровья, подробно разъяснил механизмы возникновения этого состояния.

Эксперт обратил внимание на то, что сезонная хандра не является единственной причиной вялости, поэтому для постановки точного диагноза необходимо рассматривать самочувствие человека системно, оценивая сразу несколько физиологических показателей, пишет Neva.Today.

Одной из главных предпосылок упадка сил медик назвал вынужденное снижение двигательной активности. Из-за низкой температуры граждане реже выходят на улицу и больше времени проводят дома, что неизбежно приводит к потере мышечного тонуса и общей выносливости. Ситуацию значительно осложняет дестабилизация режима отдыха: постоянные изменения во времени пробуждения вместе с недостатком часов сна лишают центральную нервную систему возможности качественно перезагрузиться.

В завершение беседы доктор предостерег граждан от недооценки собственного состояния. По его словам, ошибочно списывать хроническую усталость исключительно на пасмурную погоду за окном. Если нехватка жизненных сил ощущается ежедневно вне зависимости от условий, это может служить маркером скрытых патологических процессов или функциональных сбоев в работе внутренних органов, требующих медицинского вмешательства.