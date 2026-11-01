Невролог Маматов призвал начинать борьбу с хроническим стрессом с выявления источников напряжения

Первым и главным шагом для быстрого избавления от хронического стресса является выявление источников напряжения. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов.

Специалист посоветовал в течение нескольких дней отслеживать, в какие моменты тревога усиливается: во время работы, конфликтов или общения с изматывающими людьми. Если полностью исключить раздражители нельзя, следует максимально сократить контакт с ними, отметило ИА НСН.

Маматов также рекомендовал наладить режим сна, ограничить кофеин во второй половине дня и не заглушать усталость алкоголем или стимуляторами. В качестве методов самопомощи он выделил практики расслабления, спокойное дыхание и посильную физическую активность. При сохранении постоянного напряжения эксперт призвал обратиться за медицинской помощью.