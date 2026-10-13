Невролог Маматов назвал усталость после отдыха одним из признаков перегрузки организма

Усталость после отдыха и постоянное напряжение могут указывать на перегрузку организма. Об этом «Известиям» рассказал врач восстановительной медицины и невролог Алексей Маматов.

Специалист выделил пять симптомов, требующих внимания. Первый — чувство разбитости даже после нормального количества сна. Второй — снижение выносливости, когда привычные прогулки или подъем по лестнице вызывают выраженную слабость. Также на истощение указывают ухудшение концентрации и проблемы со сном: сложности с засыпанием, частые или слишком ранние пробуждения.

Пятым признаком эксперт назвал постоянное внутреннее напряжение, сохраняющееся даже в выходные. Маматов подчеркнул, что при затяжной усталости важно не списывать все на график, а проверить здоровье и исключить медицинские причины.