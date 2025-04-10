Невролог Мальцев: ночные смены увеличивают риск развития онкологических болезней

Невролог Игорь Мальцев рассказал, что постоянная работа в ночные смены может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Среди них — инфаркты и онкологические заболевания, заявил эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

Как пояснил медик, из-за ночных смен обычно появляется усталость днем, снижается концентрация и растет риск ошибок.

«Если это происходит постоянно, то возможно нарушение выработки мелатонина (гормона сна) и кортизола (гормона стресса), что влияет на иммунитет, регенерацию клеток и стрессоустойчивость», — отметил врач.

По его словам, в результате возрастает вероятность развития гипертонии, атеросклероза, инфарктов и других проблем со здоровьем. Также повышается риск диабета второго типа и ослабления иммунитета. У женщин могут возникнуть нарушения менструального цикла и осложнения беременности.