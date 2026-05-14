Невролог Макаров связал сбои в организме после 30 лет с недосыпом и гаджетами

С возрастом многие люди сталкиваются с такими проблемами, как головные боли, хроническая усталость, тревожность и бессонница. Невролог Дмитрий Макаров в беседе с Life.ru рассказал, почему организм начинает давать сбой.

По словам врача, одной из самых частых жалоб у пациентов среднего возраста становятся головные боли напряжения. Они возникают к концу рабочего дня после многочасовой работы за компьютером. Также нередко встречаются мигрени с пульсацией, тошнотой и светобоязнью. Их могут провоцировать стресс, недосып и обезвоживание.

Многие симптомы напрямую не связаны с серьезными заболеваниями и часто оказываются следствием образа жизни. Сидячая работа провоцирует напряжение в шее и плечах, из-за чего возникают головные боли. Смартфоны создают дополнительную нагрузку на глаза и позвоночник.