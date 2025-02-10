Невролог Магомедова: ночные кошмары могут сигнализировать об опухоли мозга

Регулярные ночные кошмары могут указывать на наличие ряда заболеваний, в том числе опухоли головного мозга, нарколепсии и тревожно-депрессивного расстройства. Об этом сообщила сайту News.ru невролог Видновской клинической больницы Фатима Магомедова.
Специалист отметила, что большинство людей периодически видят страшные сны, но они не всегда указывают на болезнь. Тем не менее, такие симптомы могут возникать при синдроме обструктивного апноэ сна, зависимостях и опухолях мозга.
Кошмары, как правило, связаны с психоэмоциональным и физическим состоянием, чаще всего они беспокоят женщин, подчеркнула врач Магомедова.
Таксист в Петербурге спас пенсионерку от мошенников
Дочь спецпосланника Келлога назвали «лучшим другом Украины»
Инвестора бренда спорткаров Spyker Пессиса объявили в розыск
Житель Челябинской области получил 5,5 года за призывы к терроризму
Скорая и легковушка столкнулись на западе Москвы
Детскую музыкальную школу в Красногорске отремонтируют к 1 сентября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте