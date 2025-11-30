Невролог Лобанова рекомендовала сохранять физическую активность в пасмурную зиму
Врач-невролог Татьяны Лобанова из Екатеринбурга напомнила жителям региона, как справляться с плохим настроением зимой без снежной погоды. Слова доктора привел сайт Tagilcity.ru.
Специалист подчеркнула, что неблагоприятная погода отражается на эмоциональном фоне и здоровье, особенно у людей с тревогой, депрессивными симптомами и хроническими болезнями.
Она посоветовала сохранять физическую активность, проводить время на свежем воздухе и соблюдать режим дня. Людям с хроническими недугами доктор рекомендовала заблаговременно проконсультироваться с врачом и пройти профилактическое лечение.
Эти советы помогут минимизировать негативное влияние длительной пасмурной погоды и сохранить хорошее самочувствие в зимний период, подчеркнула Лобанова.