Невролог Лепилова назвала кратковременные «замирания» признаком эпилепсии

Невролог Полина Лепилова в интервью « Известиям » поделилась информацией о малозаметных признаках эпилепсии. Заболевание, которому подвержены около 50 миллионов человек в мире, может проявляться различными симптомами.

Как пояснила врач, приступы делятся на фокальные и генерализованные. Первые связаны с аномальной активностью в определенной зоне мозга и могут сопровождаться потерей сознания или обходиться без нее.

«В последнем случае человек может испытывать подергивания в конечностях, покалывание кожи, видеть вспышки света», — отметила медик.

По ее словам, генерализованные затрагивают весь мозг и проявляются не только судорогами, но и кратковременными «замираниями». В такие моменты человек не проявляет реакцию на окружающий мир в течение 5–10 секунд, причем позже он совершенно не помнит произошедшее событие, добавил amic.ru.