Невролог Лавренова призвала не менять режим школьника резко

Врач-невролог Мария Лавренова предупредила, что резкая смена режима перед школой может ухудшить сон и эмоциональное состояние ребенка, сообщает RT .

В конце августа родители часто пытаются быстро вернуть школьникам привычный график после поздних летних отходов ко сну. Лавренова отметила, что изнурительные тренировки, отказ от дневного отдыха и ранний подъем за день до учебы не помогут адаптироваться.

«Попытка „утомить“ ребенка активными играми, интенсивным спортом перед сном или искусственным дефицитом отдыха приводит не к быстрому засыпанию, а к гиперстимуляции мозга и выбросу кортизола. Ребенок перевозбуждается, устраивает истерики, а при попытке уснуть сталкивается с фрагментарным сном и ночными кошмарами», — предупредила невролог.

Резкий подъем на три-четыре часа раньше привычного вызывает социальный джетлаг, при котором снижается концентрация и ухудшается эмоциональный контроль. Врач посоветовала смещать время сна и подъема на 15-20 минут каждые два-три дня.

Перед сном Лавренова рекомендовала отказаться от гаджетов и яркого холодного света. Утром следует открыть шторы или выйти на короткую прогулку, а вечером — соблюдать спокойную повторяющуюся рутину: принять теплый душ, почитать или послушать аудиосказку.