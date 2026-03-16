Невролог Лавренова предупредила, что умные гаджеты для отслеживания сна могут приводить к хронической бессоннице

Врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова рассказала о феномене ортосомнии, которая связана с навязчивым стремлением к идеальному сну. По ее словам, использование умных гаджетов для отслеживания параметров сна может приводить к развитию хронической бессонницы из-за чрезмерной фиксации на данных. Об этом написал Life.ru .

Пользователи начинают оценивать качество отдыха исключительно по графикам в приложении и игнорируют собственные ощущения. Это может проявляться повышенной тревожностью перед сном, частыми ночными пробуждениями, дневной усталостью и проблемами с концентрацией внимания.

Лавренова подчеркнула, что умные часы и кольца могут быть полезны для большинства людей, так как помогают отслеживать режим сна и мотивируют соблюдать здоровые привычки. Однако у людей, склонных к тревоге, такие устройства могут провоцировать сильный стресс.

Врач рекомендует обращаться за помощью к специалистам, если проблемы со сном становятся систематическими и заметно ухудшают качество жизни. В сомнологии и неврологии врачи опираются на сбор анамнеза и объективные методы диагностики, например, полисомнографию.

«Золотым стандартом лечения хронической бессонницы считается когнитивно-поведенческая терапия», — отметила невролог. Этот метод помогает изменить установки и поведение, разорвать порочный круг тревоги и нормализовать структуру сна без обязательного применения медикаментов. Лекарственная терапия применяется в тех случаях, когда психотерапия оказывается недостаточно эффективной или состояние здоровья пациента требует временной медикаментозной поддержки.