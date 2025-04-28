Невролог Кузьмин: кофе способен снизить риск болезни Паркинсона

Врач-невролог Видновской клинической больницы Дмитрий Кузьмин рассказал NEWS.ru о пользе кофе в профилактике болезни Паркинсона. Он отметил, что напиток способен снизить риск этого неизлечимого недуга.

Кроме того, чтобы не допустить развития болезни, врач рекомендует отказаться от алкоголя и минимизировать стресс, сохранять физическую активность.

«Главный мой совет — меньше нервничайте. Положительные эмоции, физическая активность, отказ от употребления алкоголя помогут в профилактике заболевания. От недуга также может защитить употребление кофе», — подчеркнул специалист.

Ранее Кузьмин предупредил о риске развития болезни Паркинсона после перенесенного коронавируса. По его словам, инфекция способна ускорить проявление симптомов у людей из групп риска.