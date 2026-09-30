Невролог Куваев связал подергивание века со стрессом и недосыпом

Подергивание века чаще всего возникает из-за переутомления, стресса, недосыпа и долгой работы за экраном. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-невролог клиники Benedict Валерий Куваев.

Непроизвольное подергивание века (миокимия) обычно затрагивает нижнее веко с одной стороны и служит сигналом о необходимости отдыха. Эксперт привел данные исследования 2024 года: люди с такими симптомами проводили перед экранами в среднем 6,9 часа в день против 4,8 часа в контрольной группе, отметил сайт URA.RU.

Чтобы снять напряжение, невролог посоветовал зажмуриться на полминуты, умыться холодной водой или сделать минутный круговой массаж век. Куваев подчеркнул, что само по себе подергивание века не опасно. Поводом для визита к врачу должны стать распространение тика на другие мышцы лица и тела, а также появление боли.