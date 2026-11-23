Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов перечислил продукты, которые помогают поддерживать здоровье сосудов и головного мозга. Об этом он сообщил «Свободной Прессе» .

Врач Кутушов предупредил, что сосудистые патологии могут развиваться бессимптомно, а неконтролируемая гипертония — один из главных факторов риска деменции, даже при правильном питании. Для защиты нервных клеток он рекомендовал есть жирную рыбу (скумбрию, сельдь, лосось) не реже двух раз в неделю из-за содержания в ней омега-3 DHA.

Также в рацион стоит добавить ягоды (чернику, голубику) с антоцианами, листовую зелень, грецкие орехи, миндаль, оливковое масло, а также овсянку, гречку, перловку, бобовые и цельнозерновой хлеб для регуляции уровня глюкозы и холестерина.