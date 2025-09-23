Невролог Курбанова предупредила, что ночные судороги ног могут указывать на патологии мозга

Врач-невролог «СМ-Клиника» Наира Курбанова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что ночные судороги ног могут быть как следствием безобидных причин, так и признаком серьезных нарушений в работе организма.

Как отметила доктор, под судорогами понимаются непроизвольные и зачастую болезненные сокращения мышц. Они могут возникать из-за недостатка жидкости в организме, избыточного употребления соли, нарушения электролитного баланса или слишком сильных физических нагрузок.

«Если такие приступы повторяются регулярно, это может быть тревожным признаком поражения периферических нервов, патологических изменений в спинном или головном мозге, а также патологий эндокринных органов», — подчеркнула врач.

Также судороги могут быть связаны с приемом определенных медикаментов или наследственной предрасположенностью. Невролог добавила, что легкомысленно относиться к такому симптому нельзя. Необходимо своевременно обратиться к специалисту и пройти обследование для выявления точной причины, заключила Курбанова.