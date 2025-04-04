Невролог Курбанова: ночные судороги могут быть симптомом поражения мозга

Невролог Наира Курбанова предупредила о потенциальной опасности ночных судорог. Эти спазмы представляют собой неприятное и зачастую болезненное сокращение мышц, преимущественно в области икр, иногда затрагивающее бедро и стопы, пояснила эксперт в беседе с « Известиями ».

По словам медика, к причинам возникновения судорог относятся разнообразные факторы, включая обезвоживание организма, повышенные физические нагрузки, переохлаждение или перегревание, избыточное потребление соли и дисбаланс электролитов.

Регулярные ночные судороги могут служить первым признаком серьезных заболеваний, например поражения периферической нервной системы, а также спинного и головного мозга, добавила эксперт. К другим возможным причинам она отнесла нарушения функции щитовидной железы, болезни печени и почек, а также атеросклероз коронарных артерий и сосудов ног.