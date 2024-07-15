Невролог Косивцова рассказала, что первые признаки болезни Альцгеймера могут проявиться в возрасте 40–45 лет

Врач-невролог Ольга Косивцова в разговоре с изданием «ФедералПресс» сообщила, что заметить у пациента первые признаки болезни Альцгеймера можно в возрасте 40-45 лет. Как правило, на это заболевание указывают ухудшение памяти и заторможенная реакция.

Особенно внимательными к своему организму следует быть людям, у кого в роду были родственники с этой болезнью.

«Врач проведет полное консультирование, проанализирует анализ крови на генетику, в случае необходимости — состав спинно-мозговой жидкости на соотношение биомаркеров болезни Альцгеймера», — сказала невролог.

Медик отметила, что все эти методики доступны в российских неврологических учреждениях.

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