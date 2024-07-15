Невролог Косивцова рассказала, что нарушение памяти может появиться на фоне курения

Врач-невролог Ольга Косивцова в беседе с «ФедералПресс» рассказала, что нарушения памяти могут возникнуть по причине различных заболеваний, в том числе — на фоне курения.

Чаще всего этому состоянию способствуют хронические сосудистые повреждения вещества головного мозга на фоне гипретонической болезни, гиперхолестеринемии, сахарного диабета. Другими триггерами выступают заболевания щитовидной железы, побочное действие некоторых лекарственных препаратов и нарушения сна.

Медик призвала отказаться от курения и начать вести здоровый образ жизни. В случае повышенного артериального давления необходимо регулярно принимать гипотензивные лекарственные препараты.

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