Невролог Косивцова рассказала, что для сохранения когнитивных способностей необходимо хорошо высыпаться

Для сохранения когнитивных способностей необходимо хорошо высыпаться и вести активную жизнь. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-невролог, лектор Российского общества «Знание» Ольга Косивцова.

На пользу мозгу пойдут прогулки по 30-40 минут в день, музыка, театр, танцы и творческое письмо. По словам медика, все эти увлечения улучшают не только память, но и самооценку.

Невролог привела в пример пожилых людей, которые научились шить или заниматься цифровой фотографией. Их память стала лучше, чем у тех, кто только общался или занимался менее сложными видами деятельности.