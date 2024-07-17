Невролог Косивцова рассказала, что для сохранения когнитивных способностей необходимо хорошо высыпаться

Для сохранения когнитивных способностей необходимо хорошо высыпаться и вести активную жизнь. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-невролог, лектор Российского общества «Знание» Ольга Косивцова.

На пользу мозгу пойдут прогулки по 30-40 минут в день, музыка, театр, танцы и творческое письмо. По словам медика, все эти увлечения улучшают не только память, но и самооценку.

Невролог привела в пример пожилых людей, которые научились шить или заниматься цифровой фотографией. Их память стала лучше, чем у тех, кто только общался или занимался менее сложными видами деятельности.

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