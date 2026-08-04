Невролог Королева заметила, что детей и людей с мигренью чаще укачивает

Дети и люди с мигренью сильнее других подвержены укачиванию в транспорте. Кинетоз возникает из-за конфликта сигналов от вестибулярного аппарата, зрения и рецепторов мышц. Внутреннее ухо сообщает мозгу о движении, а глаза видят неподвижный салон. Это может вызвать тошноту, слюнотечение, бледность, холодный пот, сонливость и головную боль, передает RT .

Врач-невролог, заведующая Центром восстановительной медицины Скандинавского центра здоровья Анастасия Королева рассказала, что сильнее укачивает детей и людей с мигренью из-за более чувствительной вестибулярной системы. Она также отметила, что ожидание тошноты может усилить симптомы.

Перед дорогой специалист посоветовала выспаться и примерно за час легко поесть: выбрать кашу, банан или йогурт. Следует отказаться от жирной пищи, острого, сладкой газировки и алкоголя. В машине лучше садиться впереди, в автобусе — в первых рядах, а лекарства от укачивания принимать до поездки после консультации с врачом.

Королева рекомендовала ровно дышать, пить воду маленькими глотками, а при ухудшении самочувствия закрыть глаза и поспать. Если укачивание впервые появилось у взрослого, а также при шуме в ушах, снижении слуха, двоении или сильной головной боли нужно обратиться к неврологу.