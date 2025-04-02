Невролог Копцева: неуклюжесть у детей может быть связана с наследственностью

Дети могут обрести неуклюжесть из-за особенностей работы мозга. Об этом рассказала врач-невролог Видновской клинической больницы Анны Копцевой в беседе с News.ru .

Доктор объяснила, что нарушения передачи сигналов между отделами мозга, отвечающими за координацию и движения, влияют на повседневную жизнь ребенка и его развитие.

Понять, что у ребенка проблемы с моторикой можно по следующим признакам: он часто роняет предметы, проливает напитки, задевает углы, испытывает трудности с застегиванием пуговиц и завязыванием шнурков, медленно осваивает новые движения, быстро устает при письме и держит ручку неправильно.

Копцева отметила, что причины детской неуклюжести могут быть связаны с наследственностью или легкими неврологическими нарушениями. Недостаток физической активности в раннем возрасте также усугубляет проблему. Важно не обвинять ребенка в лени, а помочь ему справиться с трудностями, заключила врач.