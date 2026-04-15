Невролог Комаров призвал не использовать колу для лечения головной боли

Невролог Александр Комаров предупредил, что кола может немного облегчить головную боль при пониженном давлении, но в случае с мигренью самолечение может привести к опасным последствиям. Об этом сообщила «Москва 24» .

По словам врача, напиток действительно может унимать головную боль, но только если она вызвана функциональной гипотонией и не связана с патологическими изменениями сосудов или сердечной недостаточностью.

«Однако, учитывая, что напиток содержит ортофосфорную кислоту, диоксид углерода и большое количество сахара, такое „лечение“ принесет организму больше вреда, чем пользы», — отметил эксперт.

Он настоятельно не рекомендовал использовать колу для купирования боли, особенно когда неизвестна ее причина.