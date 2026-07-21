Невролог Клинчаева заметила, что прогулки на природе снижают тревогу

Врач-невролог Рада Клинчаева рассказала, что прогулки по лесу помогают мозгу восстановиться, снижают уровень стресса и улучшают память, сообщает Газета.ru .

По словам специалиста, в городе мозг постоянно обрабатывает шум, толпу, машины и вывески, а в лесу система концентрации получает отдых.

Клинчаева сообщила, что уже через 40 минут прогулки снижается мозговая активность, связанная с удержанием внимания. Она добавила, что даже час на природе уменьшает активность миндалевидного тела, которое запускает реакцию тревоги, и снижает уровень кортизола.

«Регулярный контакт с природой — не просто приятный досуг, а доступный способ поддерживать ясность ума и устойчивость к стрессу», — цитирует врача ИА НСН.

Она также отметила, что прогулки уменьшают руминацию — застревание в тревожных и навязчивых мыслях. Кроме того, они улучшают кровоснабжение гиппокампа, который отвечает за память. Незнакомые маршруты, по ее словам, дополнительно тренируют мозг, помогают формировать новые нейронные связи и поддерживать когнитивные функции.

Клинчаева добавила, что успокаивающе действуют и другие природные ландшафты. Вода помогает мозгу расслабиться, горы снижают напряжение, а морское побережье улучшает внимание, ускоряет реакцию и снимает стресс.