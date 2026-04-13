Невролог Катунина рассказала, что никотин может быть фактором защиты от болезни Паркинсона

Руководитель отдела нейродегенеративных заболеваний Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Елена Катунина рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что никотин может выступать в качестве защитного фактора при болезни Паркинсона.

По словам специалиста, никотин стимулирует дофаминовые рецепторы, а компоненты табачного дыма снижают активность ферментов, разрушающих дофамин.

Несмотря на это, Катунина отметила, что не выступает за курение, поскольку оно может спровоцировать сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Врач также указала на то, что снижение числа курильщиков в мире может быть связано с увеличением количества случаев болезни Паркинсона.