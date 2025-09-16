Невролог Исаев назвал болевой синдром одной из причин бессонницы у пожилых людей

Нарушения сна у пожилых людей могут быть вызваны различными заболеваниями. Об этом сообщил врач-невролог, психиатр, руководитель Клиники нарушений сна Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Руслан Исаев в интервью KP.RU .

По словам доктора, одной из главных причин бессонницы является болевой синдром. Пожилые люди часто просыпаются из-за боли в спине, суставах или головных болей.

Также среди распространенных факторов — психические расстройства, такие как тревожность и депрессия. Проблемы со сном могут сопровождать деменцию. Частые пробуждения могут вызывать мерцательная аритмия или аденома простаты.

Врач рекомендовал не игнорировать такие проблемы и обращаться к специалистам для получения правильного лечения. Соблюдение режима сна и создание комфортных условий в спальне также помогают улучшить самочувствие, заключил Исаев.