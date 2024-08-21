Невролог Хотченкова предупредила, что тонизирующие напитки способны довести подростков до коматозного состояния

Недооценивать вред от энергетических напитков не стоит, поскольку в них и вправду таится большая опасность для здоровья. Об этом изданию «Страсти» рассказала врач-невролог Наталья Хотченкова.

По словам медика, те дозы кофеина, которые содержатся в одной банке, губительны для здоровья подростков. Передозировка такого напитка провоцирует резкий скачок давления и учащенное сердцебиение, написал сайт kp.ru.

Энергетики приводят к интоксикации головного мозга, тремору конечностей и судорогам. Такие напитки даже способны довести до коматозного состояния или угнетения сознания, добавила невролог.