Невролог Хорошев указал на важность проверки анализа на липопротеины низкой плотности

Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с ИА НСН подчеркнул важность анализа на липопротеины низкой плотности для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, этот анализ помогает своевременно выявить риски, связанные с атеросклерозом, и назначить необходимое лечение.

Атеросклероз — заболевание артерий, при котором на их стенках откладывается холестерин. Это основная причина инфарктов и инсультов. Холестерин необходим для ремонта сосудов, но его избыток вреден. Анализ на липопротеины позволяет определить уровень холестерина и принять меры для предотвращения серьезных заболеваний.

Хорошев отметил, что с 40 лет риски поражения артерий значительно увеличиваются. Поэтому важно проводить обследования на ранних стадиях. Инфаркт и инсульт «помолодели», и симптомы часто проявляются, когда поражение артерий уже превышает 40–50% диаметра. На этом этапе появляются такие признаки, как ощущение комка в груди, боль, одышка и головокружение. Однако на ранние симптомы, такие как вялость и легкие головокружения, часто не обращают внимания, особенно мужчины. Это может привести к необходимости хирургического вмешательства, которого можно было бы избежать при своевременной диагностике.