Невролог Хорошев: стрептококк может привести к поражению сердца и суставов

Невролог Павел Хорошев рассказал об опасности стрептококка ST283, который получил массовое распространение в Гонконге. На начальном этапе симптомы схожи с ОРВИ: повышение температуры и недомогание, отметил эксперт в беседе с « Инфо24 ».

По его словам, принципиально важно как можно быстрее выстроить грамотное лечение. Нельзя позволить организму начать вырабатывать тела против инфекции.

«Эти антитела плавают по сосудистому руслу с кровью, ощупывают клетки и, если наткнутся на почки, клапаны сердца или суставы, будут их разрушать», — пояснил врач.

Он также добавил, что отсутствие своевременной терапии у пациента, который рано столкнулся со стрептококком, может привести к смерти до 20-летнего возраста.