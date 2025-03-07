Невролог Хорошев призвал не пускать детей на батуты

Невролог Павел Хорошев предупредил об опасности батутов для здоровья ребенка. Прыжки могут обернуться серьезными последствиями, отметил эксперт в беседе с « Инфо24 ».

Медик напомнил, что у детей тяжесть головы не пропорциональна силе шейных мышц, добавил «Сiбдепо».

«Шея еще тоненькая, слабенькая, мышцы неразвиты — а голова большая. Относительно силы этих мышц и массы тела ни в коем случае нельзя детей пускать на батуты», — пояснил эксперт.

Хорошев предупредил о возможных травмах, приводящих к параличу или несовместимых с нормальной деятельностью. В пример врач привел случай, когда девятилетний мальчик оказался парализован после неудачного падения в батутном центре.