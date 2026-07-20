Невролог Хорошев предупредил об опасности короткого отпуска
Врач-невролог Павел Хорошев рассказал «Абзацу», какая продолжительность отпуска считается полноценной для восстановления организма. По его мнению, отпуск должен длиться не менее четырех недель.
Специалист отметил, что короткие отпуска могут быть вредны для здоровья. Они приводят к обострению хронических заболеваний, общему упадку сил и снижению иммунитета. Кроме того, частые смены режима работы и отдыха нагружают сердце и сосуды, повышают тревожность, написал KP.RU.
Павел Хорошев подчеркнул, что качественный и продолжительный отдых положительно влияет на продолжительность жизни.
«Психическое состояние, которое требует отдыха, оказывает колоссальное влияние на здоровье, влияет на соматику, настроение человека, стресс», — пояснил эксперт.
Многие люди разбивают отпуск на несколько частей по неделе, чтобы в сумме за год получилось четыре недели. Однако, по словам врача, это не дает полноценного эффекта отдыха. За неделю человек не успевает отдохнуть от своих рутинных обязанностей и переключиться с текущих задач.