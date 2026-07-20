Невролог Хорошев предупредил об опасности короткого отпуска

Врач-невролог Павел Хорошев рассказал «Абзацу» , какая продолжительность отпуска считается полноценной для восстановления организма. По его мнению, отпуск должен длиться не менее четырех недель.

Специалист отметил, что короткие отпуска могут быть вредны для здоровья. Они приводят к обострению хронических заболеваний, общему упадку сил и снижению иммунитета. Кроме того, частые смены режима работы и отдыха нагружают сердце и сосуды, повышают тревожность, написал KP.RU.

Павел Хорошев подчеркнул, что качественный и продолжительный отдых положительно влияет на продолжительность жизни.

«Психическое состояние, которое требует отдыха, оказывает колоссальное влияние на здоровье, влияет на соматику, настроение человека, стресс», — пояснил эксперт.

Многие люди разбивают отпуск на несколько частей по неделе, чтобы в сумме за год получилось четыре недели. Однако, по словам врача, это не дает полноценного эффекта отдыха. За неделю человек не успевает отдохнуть от своих рутинных обязанностей и переключиться с текущих задач.