Невролог Хорошев предупредил о связи смартфонов с нарушениями сна и рисками для мозга

Смартфоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни, но их влияние на здоровье вызывает опасения. Врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев рассказал Общественной Службе Новостей о негативных последствиях чрезмерного использования гаджетов.

По словам эксперта, думскроллинг и просмотр коротких видео могут привести к стрессу и «разглаживанию извилин» в головном мозге. Привычка использовать телефон перед сном нарушает режим отдыха, что грозит развитием различных заболеваний.

«Задача СМИ — подать любой факт в „жареном“ виде, чтобы привлечь внимание. Разумеется, человек от такой подачи будет испытывать стресс. Это очень вредно для психики», — говорит Хорошев.

Невролог подчеркивает, что когнитивные способности человека ухудшаются постепенно из-за пристрастия к развлекательному контенту на смартфоне. Отследить этот процесс можно по тестам на интеллект.

Кроме того, врач отмечает вред для позвоночника из-за позы, которую человек принимает при использовании телефона. Главная угроза гаджетов заключается в том, что они мешают людям высыпаться. Синий свет от экранов стимулирует выработку гормона стресса кортизола, что препятствует нормальному сну.