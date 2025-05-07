Невролог Хорошев предупредил о способности алкоголя загрязнять мозг

Работа головного мозга зависит от чистоты омывающей его жидкости — ликвора. Подробнее рассказал невролог Павел Хорошев в беседе с « Инфо24 ».

Медик подчеркнул, что качество ликвора определяется отсутствием токсического воздействия, включая алкоголь. Спиртное способно засорять циркулирующую в мозгу жидкость.

«Качество этого ликвора, который питает нейроны, зависит от того, насколько много его выделяется, насколько он хорошо очищен почками», — отметил медик.

По его словам, интоксикация мозга из-за того, что человек пьет, ест и вдыхает, становится главной причиной нарушения когнитивных функций.