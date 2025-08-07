Невролог Хорошев предупредил, что магнитная буря может оказывать влияние на суставы

Врач-невролог Павел Хорошев сообщил ИА НСН , что магнитная буря может оказывать влияние на суставы и вызывать общее недомогание.

Для предотвращения неприятных симптомов метеозависимым людям рекомендуется применять мази, добавил он.

Ожидается, что самая мощная магнитная буря за последние два месяца настигнет Землю уже завтра. Ухудшение геомагнитной обстановки начнется в ночь с четверга на пятницу, 8 августа, когда планета окажется в зоне воздействия крупной корональной дыры. Это приведет к резкому ухудшению геомагнитного фона, которое продлится почти неделю.