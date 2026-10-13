Невролог Хорошев отметил, что в тишине мозг очищается от белков, провоцирующих Альцгеймер

Мозг в условиях тишины запускает процессы самоочищения и обновления. Об этом ИА НСН сообщил невролог Павел Хорошев.

Невролог Хорошев пояснил, что в тишине мозг очищается от белков, провоцирующих болезнь Альцгеймера. Для стимуляции нейрогенеза полезны глубокий сон и освоение новых навыков, тогда как доведенный до автоматизма спорт работает как состояние покоя.

Скептическую позицию занимает нейрофизиолог Елена Белова, которая считает преждевременным переносить результаты опытов над грызунами на человека. Ранее нейробиолог Владимир Алимов также отмечал, что отказ от гаджетов не дает мозгу долгосрочного эффекта, кроме цифровой разгрузки.