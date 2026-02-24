Невролог Хорошев отметил, что продолжительность жизни пациентов с боковым амиотрофическим склерозом невелика

Недавно стало известно о смерти американского актера Эрика Дэйна. Он скончался в возрасте 54 лет от бокового амиотрофического склероза (БАС). О том, можно ли было предотвратить эту болезнь, рассказал ИА НСН невролог Павел Хорошев.

Знаменитость, запомнившуюся ролями в сериалах «Анатомия страсти» и «Эйфория», поразил этот тяжелый недуг в апреле прошлого года. В последние дни жизни актер был прикован к инвалидному креслу.

По словам медика, боковой амиотрофический склероз — это опасное заболевание центральной нервной системы, при котором страдают нервные клетки головного и спинного мозга. Из-за этого человек постепенно теряет контроль над мышцами. Ученые подчеркивают, что недуг прогрессирует со временем, а эффективного лечения, способного остановить его развитие, пока не существует. Как заметил Хорошев, уход за такими пациентами имеет огромное значение, однако продолжительность их жизни, как правило, невелика.

«При БАС уход чрезвычайно важен. У некоторых пациентов это заболевание может начаться в 15 лет, у некоторых — в 30», — заключил врач.