Невролог Хорошев объяснил, как снизить риск деменции

Невролог Павел Хорошев обозначил, что профилактику когнитивных нарушений нужно начинать задолго до первых симптомов, в том числе с детства. Он выделил сон и питание как ключевые факторы, сообщает ИА НСН .

Хорошев уточнил, что профилактика когнитивных нарушений начинается задолго до появления первых тревожных симптомов. По его словам, основу для снижения риска стоит закладывать еще в детстве.

Всемирная организация здравоохранения выпустила второе издание руководства по снижению риска когнитивных нарушений и деменции. В документе говорится, что до 45% случаев деменции можно предотвратить или отсрочить, если воздействовать на управляемые факторы риска.

Хорошев рассказал, что особую роль в такой профилактике играют сон и питание. По его словам, эти факторы напрямую влияют на «очистку» мозга и формирование новых нейронных связей.