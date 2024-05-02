Невролог Хорошев назвал хиропрактику и остеопатию вредными медицинскими услугами | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 13:08 Невролог Хорошев назвал хиропрактику и остеопатию вредными медицинскими услугами

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Доктор Военно-медицинской академии Павел Хорошев в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» назвал хиропрактику, мануальную практику и остеопатию вредными медицинскими услугами. По его словам, человек, прибегая к такому лечению, может утратить способности передвигаться.

«Хиропрактики не могут ни по рентгену, по томографии, МРТ сделать достоверное заключение, что допустимо и что нельзя. Эти люди оказывают практику полезного массажа, если он не приводит к дислокации костных образований», — пояснил Хорошев.

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Эксперт добавил, что грамотный массаж у проверенного специалиста, напротив, оказывается положительное действие. Он не только расслабляет тело человека, но и улучшает кровообращение.