Невролог Хорошев: без умственной нагрузки извилины мозга разглаживаются
Невролог Павел Хорошев в интервью «Инфо24» заявил, что интеллектуальная пассивность гораздо сильнее сказывается на состоянии головного мозга, чем умеренное употребление спиртного.
По его словам, отсутствие мыслительных нагрузок ведет к деградации нервных клеток и уменьшению глубины складок коры мозга, что характерно для приматов.
«Если мы своим образом жизни ускоряем гибель нейронов, но при этом ведем активную умственную деятельность, то мы восстанавливаем свой логический аппарат», — отметил врач.
Он указал на возможность сохранить ясность ума, несмотря на злоупотребление алкоголем. В пример медик привел политика Уинстона Черчилля.