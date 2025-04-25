Невролог Хорошев: без умственной нагрузки извилины мозга разглаживаются

Невролог Павел Хорошев в интервью « Инфо24 » заявил, что интеллектуальная пассивность гораздо сильнее сказывается на состоянии головного мозга, чем умеренное употребление спиртного.

По его словам, отсутствие мыслительных нагрузок ведет к деградации нервных клеток и уменьшению глубины складок коры мозга, что характерно для приматов.

«Если мы своим образом жизни ускоряем гибель нейронов, но при этом ведем активную умственную деятельность, то мы восстанавливаем свой логический аппарат», — отметил врач.

Он указал на возможность сохранить ясность ума, несмотря на злоупотребление алкоголем. В пример медик привел политика Уинстона Черчилля.