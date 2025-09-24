Невролог Херимян увидела связь сонного паралича с фазой быстрого сна

Врач-невролог «СМ-Клиника» Сюзанна Херимян объяснила в разговоре с «Газетой.Ru» , что сонный паралич связан с нарушениями в фазе быстрого сна.

«Сонный паралич — это кратковременное состояние, которое возникает при засыпании или чаще при пробуждении. Мозг уже проснулся и осознает окружающую обстановку, а вот тело еще спит: мышцы остаются полностью обездвиженными», — рассказала она.

Среди причин сонного паралича врач выделила нестабильный график сна, стресс, недосып и смену часовых поясов. По ее словам, чаще всего это состояние возникает при сне на спине.

Чтобы минимизировать риск сонного паралича, врач посоветовала наладить режим сна, спать 7–9 часов, ограничить употребление стимуляторов и снизить уровень стресса. Также эксперт рекомендовала разработать ритуал перед сном, написали «Известия».

Если сонный паралич уже произошел, Херимян советует не паниковать, сосредоточиться на дыхании и попытаться пошевелить пальцами или глазами. Это поможет быстрее «разбудить» тело.