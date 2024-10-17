Невролог Громакова призвала не игнорировать бессонницу

Невролог Светлана Громакова рассказала, какие расстройства могут быть связаны с бессонницей. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург» .

Бессонница, или инсомния, не является отдельным заболеванием, а представляет собой симптом, который может сопровождать множество заболеваний и патологий.

По словам Громаковой, она может указывать на соматические заболевания, проблемы с внутренними органами или нервной системой, а также на психические расстройства. Этот симптом требует внимания, поскольку порой сигнализирует о рефлюксной болезни, при которой кислота из желудка попадает в пищевод, вызывая раздражение, изжогу и дискомфорт.

Кроме того, нарушения сна могут указывать на наличие заболеваний органов дыхания. Тревожные состояния и депрессия также могут проявляться в виде бессонницы. Этот симптом может быть связан с серьезными заболеваниями, такими как эпилепсия, болезнь Паркинсона и даже опухоли мозга.