Невролог Гапонова назвала головную боль и ухудшение зрения неявными признаками инсульта

Инсульт, происходящий во время вождения автомобиля, представляет собой серьезную угрозу, однако его раннее распознавание может существенно снизить основные риски. Об это рассказала «Газете.Ru» врач-невролог и нейрофизиолог Ольга Гапонова.

По ее словам, первоначальные симптомы инсульта могут варьироваться в зависимости от того, какие участки мозга затронуты и насколько они повреждены. К примеру, у одного человека может проявиться слабость на одной стороне тела, в то время как у другого возникнут трудности с речью и зрением.

Она посоветовала для быстрой самодиагностики попытаться улыбнуться, поднять обе руки и произнести простые фразы. Если возникают затруднения при выполнении этих действий, необходимо немедленно вызвать скорую помощь, отметил сайт KP.RU.

К другим признакам инсульта относятся сильная головная боль, спутанность сознания, ухудшение зрения и потеря чувствительности. При возникновении этих симптомов во время вождения следует сразу же остановиться в безопасном месте и обратиться за экстренной медицинской помощью, подчеркнула Гапонова.