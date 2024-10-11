Невролог Гайфутдинов: упражнения для мышц шеи помогут избавиться от головной боли после пробуждения

Некоторые после ночного отдыха сталкиваются с сильной головной болью, которая способна испортить настроение на весь день. Как справиться с данной проблемой, рассказал невролог Рустем Гайфутдинов в беседе с Life.
По его словам, причина может быть связана с развитием остеохондроза. В данном случае стоит обратить внимание на упражнения для укрепления мышц шеи. Кроме того, помогут массаж и ортопедическая подушка.
Врач отметил, что порой головная боль возникает из-за затрудненного венозного оттока. Такое состояние появляется при длительном нахождении в горизонтальном положении.
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