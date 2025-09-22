Причины развития болезни Паркинсона до конца не изучены. Проблема может быть в дегенеративных изменениях в экстрапирамидной системе головного мозга. Об этом рассказал невролог Рустем Гайфутдинов в беседе с « Вечерней Москвой ».

По его словам, к факторам риска относятся замедление регенерации нервных клеток, старение, снижение выработки дофамина. Раннее проявление болезни может быть связано с генетическими мутациями или нейроинфекциями, такими как менингит или энцефалит.

Как пояснил медик, болезнь нередко проявляется через спазмирование мышц, нарушение работы вестибулярного аппарата, дрожательный синдром. Состояние необратимо, а лечение направлено на замедление прогрессирования и поддержание качества жизни пациента.